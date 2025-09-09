Le centre d'asile spécifique des Cernets fermera à fin novembre

Le centre d'asile spécifique des Cernets fermera à fin novembre

Le centre de requérants d'asile récalcitrants des Cernets, aux Verrières, fermera ses portes à la fin du mois de novembre. (Image d'archives) Le centre de requérants d'asile récalcitrants des Cernets, aux Verrières, fermera ses portes à la fin du mois de novembre. (Image d'archives)

Le centre d'asile spécifique des Cernets aux Verrières, qui accueille des requérants dits récalcitrants, fermera à fin novembre, selon un message à fin août du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) sur le réseau X (ex-Twitter). Selon Arcinfo, la commune est satisfaite.

Cette fermeture fait suite à la dénonciation par la commune début mai de la convention qui la liait au canton et à la Confédération au sujet du centre. Des problèmes récurrents de sécurité, et notamment l'incendie volontaire d'un abri forestier, avaient poussé les autorités communales à agir dans ce sens.

Le SEM exploitait ce centre spécifique depuis décembre 2018. Le nombre de requérants hébergés a varié entre cinq et dix.

Le SEM a annoncé début juillet qu'il ne devrait plus y avoir à l'avenir de centre spécifique pour requérants récalcitrants. Il prévoit de séparer les personnes récalcitrantes en les hébergeant au sein des centres d'asile fédéraux existants ou à proximité immédiate.

Un projet-pilote est prévu à cet effet. La Task force multirécidivistes asile et étrangers a commencé ses travaux le 16 juin. /ATS


 

