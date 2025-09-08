La tomate va faire rougir la Semaine du Goût 2025

Du 18 au 28 septembre la Semaine du Goût aura lieu dans toute la Suisse. À Neuchâtel, 93 événements sont organisés autour de la thématique de l’alimentation. Le programme a été présenté ce lundi matin au collège des Coteaux à Peseux. L’occasion pour les élèves de mettre la main à la pâte.
Se sensibiliser sur notre alimentation et tout ce qui en découle. C’est le but de la Semaine du Goût qui se tient chaque année en Suisse. La 25e édition se déroule du 18 au 28 septembre et aura pour thème la tomate. Dans le canton de Neuchâtel, plus de 93 événements sont organisés avec différents acteurs de la branche alimentaire. Le programme a été dévoilé ce matin au collège des Coteaux à Peseux par le comité neuchâtelois de la Semaine du Goût, ainsi que la Conseillère d’État en charge de la formation Crystel Graf. Par exemple, plusieurs restaurants du canton mettent à leur carte un plat « signature » sur le thème de la tomate, divers marchés sont organisés pour découvrir ou redécouvrir des saveurs du terroir, et finalement un « Bon jeune » permet aux 16-25 ans de profiter d’un menu quatre plats dans un restaurant gastronomique de la région au prix de 60 francs. Le but de cette semaine est de « prendre du temps pour réfléchir à notre alimentation et de se questionner sur son importance ainsi que son futur. », explique Josef Zisyadis, directeur de la Fondation pour la promotion du goût. « Ça permet à un canton de se préparer pour le futur ».
Les écoles secondaires du canton participent pour la majorité à la cette semaine sur le thème de l’alimentation à travers différentes activités. « Sensibiliser les jeunes à ces problématiques est essentiel », ajoute Josef Zisyadis.
Josef Zisyadis, directeur de la Fondation pour la promotion du goût : « Il va certainement falloir manger différemment. »
Le thème choisi pour la 25e édition de la Semaine du Goût est donc la tomate. Elle est le fruit le plus consommé en Suisse par habitant avec plus de 9kg par an. Au total, la Suisse produit plus de trente mille tonnes de tomates par année, ainsi c’est un aliment qui parle à tout le monde, souligne le directeur. « On peut mettre beaucoup de problématique en lien avec la tomate et l’on peut facilement parler de circularité », termine-t-il.
« Soyons prudents avec nos ressources »
Parler de l’alimentation aux jeunes c’était justement le programme de ce lundi matin pour une classe de 11e Harmos du Collège des Coteaux à Peseux. Ils étaient accompagnés du chef Michel Stangl pendant leur cours d’économie familiale. Au programme, la confection de quelque 500 focaccias à la tomate, afin de les distribuer à leurs camarades lors de la récréation de 10h. Le thème de la tomate n’a pas tout de suite inspiré le chef Stangl : « Je me suis dit : qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire cuisiner à base de tomate à une bande de jeunes ». Finalement, c’est en ciblant un message clé que le chef a trouvé sa recette : la valorisation de l’eau contenue par la tomate, souvent évaporée à la cuisson. Mais après l’élaboration de la recette ce sont les élèves qui se sont activé en cuisine :
Reportage en cuisine avec les 11H
Le programme de la 25e édition de la Semaine du Goût est à retrouver dans sa totalité ici. /crb