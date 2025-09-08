La tomate va faire rougir la Semaine du Goût 2025

Se sensibiliser sur notre alimentation et tout ce qui en découle. C’est le but de la Semaine du Goût qui se tient chaque année en Suisse. La 25e édition se déroule du 18 au 28 septembre et aura pour thème la tomate. Dans le canton de Neuchâtel, plus de 93 événements sont organisés avec différents acteurs de la branche alimentaire. Le programme a été dévoilé ce matin au collège des Coteaux à Peseux par le comité neuchâtelois de la Semaine du Goût, ainsi que la Conseillère d’État en charge de la formation Crystel Graf. Par exemple, plusieurs restaurants du canton mettent à leur carte un plat « signature » sur le thème de la tomate, divers marchés sont organisés pour découvrir ou redécouvrir des saveurs du terroir, et finalement un « Bon jeune » permet aux 16-25 ans de profiter d’un menu quatre plats dans un restaurant gastronomique de la région au prix de 60 francs. Le but de cette semaine est de « prendre du temps pour réfléchir à notre alimentation et de se questionner sur son importance ainsi que son futur. », explique Josef Zisyadis, directeur de la Fondation pour la promotion du goût. « Ça permet à un canton de se préparer pour le futur ».

Les écoles secondaires du canton participent pour la majorité à la cette semaine sur le thème de l’alimentation à travers différentes activités. « Sensibiliser les jeunes à ces problématiques est essentiel », ajoute Josef Zisyadis.