La braderie s’est déroulée sans accroc à La Chaux-de-Fonds

« Sans incident grave à relever » : la braderie 2025 de La Chaux-de-Fonds s’est tenue dans de bonnes conditions sécuritaires. La police neuchâteloise et la sécurité publique de la Métropole horlogère indiquent lundi tirer un bilan positif de la manifestation. Le dispositif de sécurité, adapté pour l’occasion, a tout de même été sollicité à plusieurs reprises. Deux personnes ont été interpellées après des jets de pétards au sein de la foule.

Les usagers de la route ont démontré un comportement « globalement responsable » selon les contrôles effectués par la police. Ces mêmes contrôles ont toutefois mené à la saisie de permis de 11 conducteurs, en lien avec des contrôles positifs à l’éthylomètre. Un individu a été intercepté alors qu’il circulait sans permis et une personne recherchée a également été interpellée.

La sécurité publique de La Chaux-de-Fonds a mobilisé environ 20 agents pour assurer la surveillance et la prévention, ainsi que 20 auxiliaires de circulation pendant tout l’événement. La police neuchâteloise fait remarquer que « de légères perturbations subsistent en début de semaine dans le centre-ville, avant un retour complet à la situation habituelle ». /comm-jad