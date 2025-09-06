L’art s’invite au bord du lac des Taillères

Le lac des Taillères à La Brévine se transforme temporairement en lieu d’exposition. Deux artistes invitent le public à découvrir leurs œuvres dès dimanche et jusqu’au 24 septembre. Environ 30 sculptures, réalisées par Laurent Martin originaire de La Chaux-de-Fonds, ont été installées sur la rive sud. Quant à Malou Dumont, née à Couvet, elle présente ses tableaux dans sa grange, à la Maison du bas, sur la rive d’en face.

L’artiste-peintre s’inspire de ses voyages en Californie, en Norvège ou encore en Thaïlande pour réaliser ses œuvres. Elle s’appuie également sur de multiples techniques, apprises au fil des ans, et n’hésite pas à utiliser des matériaux de récupération.

Pour la première fois, Malou Dumont a aussi peint la vallée de La Brévine. « Une vallée que j’admire depuis un certain nombre d’années », dit-elle. Ses tableaux intègrent des photos, des textes ou encore des morceaux de textiles.