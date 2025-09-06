L’art s’invite au bord du lac des Taillères

Le lac des Taillères à La Brévine se transforme temporairement en lieu d’exposition. Deux artistes invitent le public à découvrir leurs œuvres dès dimanche et jusqu’au 24 septembre. Environ 30 sculptures, réalisées par Laurent Martin originaire de La Chaux-de-Fonds, ont été installées sur la rive sud. Quant à Malou Dumont, née à Couvet, elle présente ses tableaux dans sa grange, à la Maison du bas, sur la rive d’en face.
L’artiste-peintre s’inspire de ses voyages en Californie, en Norvège ou encore en Thaïlande pour réaliser ses œuvres. Elle s’appuie également sur de multiples techniques, apprises au fil des ans, et n’hésite pas à utiliser des matériaux de récupération.
Pour la première fois, Malou Dumont a aussi peint la vallée de La Brévine. « Une vallée que j’admire depuis un certain nombre d’années », dit-elle. Ses tableaux intègrent des photos, des textes ou encore des morceaux de textiles.
Malou Dumont : « Pour le lac, il y a même un dessin d’enfant que j’ai intégré, que j’avais gardé précieusement. »
Malou Dumont expose également une série de petits formats réalisés sans pinceaux, mais à l’aide de Cotons-Tiges, de petits bouts de bois et de chiffons.
De son côté, Laurent Martin a amené une trentaine de sculptures au bord du lac des Taillères, soit 1,8 tonne de pierres qu’il a fallu acheminer et installer sur un terrain en pente. L’exposition s’intitule « Voir et revoir », car, s’il présente de nouvelles œuvres, certaines ont déjà été exposées ailleurs. Laurent Martin est particulièrement fier de ses deux plus grandes pièces qui pèsent dans les 350 kilos.
Laurent Martin : « Il y a une otarie et un poulpe exposés au bord du lac. »
Laurent Martin travaille essentiellement le calcaire et le marbre. Parfois, c’est lui qui façonne la pierre selon son désir, mais parfois aussi le sculpteur se laisse guider par son matériau, explique-t-il.
Les deux artistes sont présents tous les jours au bord du lac des Taillères pour accueillir les visiteurs. /sbm