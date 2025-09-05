Neuchâtel : terre de tournages cinématographiques ?

Se rendre attractif pour le cinéma suisse. Ce sera le cœur du débat public organisé samedi soir par Cinepel et Passion Cinéma en marge de la journée du septième art. bâtisé "Neuchâtelwood, terre d'élection cinématographique", il se déroulera à l’Apollo à Neuchâtel dès 18 et l’entrée est libre. Parmi les participants des producteurs et cinéastes ainsi que des représentants du canton et de la commune de Neuchâtel.

Depuis l’introduction de la Lex Netflix le 1er janvier 2024, les tournages se sont multipliés en Suisse. Cette loi oblige les géants du streaming à investir en Suisse 4% de leur chiffre d’affaires réalisé dans le pays. Selon les chiffres de l’Office fédéral de la culture publié début août, 16 millions de francs ont été ainsi injectés dans l’audiovisuel helvète. À présent, l’enjeu est d’inciter les cinéastes et les réalisateurs suisses à venir tourner dans le canton de Neuchâtel. « Un tournage amène plein de choses positives à une région », explique Fabien Fivaz, président de Cinésuisse, qui participera au débat samedi soir. Premièrement, les paysages et les infrastructures de la région peuvent être mis en avant : « C’est une sorte de vitrine pour le canton », ajoute le président. Deuxièmement, les tournages emploient un grand nombre de personnes de nombreux domaines différents :