Du sursis pour des vols en bande et par métier

Elles sont venues sur le Littoral pour voler. Trois jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans ont dérobé des bijoux, de l’or et de l’argent pour plus de 263'000 francs, en début d’année. Les faits se sont déroulés dans des villas de Colombier, Vaumarcus, Cressier, Boudry, Wavre et Chez-le-Bart. Jeudi matin, le Tribunal de police de Neuchâtel les a condamnées à 11, 16 et 22 mois de prison avec trois ans de sursis, ainsi qu’à une exclusion du territoire suisse pour cinq ans. L’instance a retenu le vol en bande et par métier, estimant que ces casses n’étaient pas l’œuvre d’amatrices. Des violations de domicile et des dommages à la propriété leur sont aussi reprochés. L’une d’entre elles a également été condamnée pour conduite sans permis et pour avoir modifié une plaque d’immatriculation. Les trois jeunes femmes, issues d’une communauté des gens du voyage, étaient en détention depuis le 14 février 2025.





Titres de transport, s’il vous plaît

À la fin de la séance, les trois femmes étaient libres, mais n’avaient pas leurs affaires. Celles-ci étaient restées dans les prisons de Schaffhouse et de Berne où elles avaient été détenues jusqu’alors. Une fois sorties du tribunal, elles devaient donc à nouveau rejoindre ces établissements, mais par leurs propres moyens pour aller récupérer leurs bagages. Face à cette situation jugée absurde, la juge a exprimé son mécontentement : « Elles devront prendre le train sans titres de transport. On ne va pas les pousser à commettre des infractions », a-t-elle déclaré. La juge a finalement demandé à la police de leur remettre un bon de transport pour qu’elles puissent reprendre possession de leurs valises, avant de quitter le territoire suisse.

Deux des condamnées devront également rembourser ensemble près de 60'000 francs à la Vaudoise assurance, pour compenser les dégâts commis lors des vols. /yca