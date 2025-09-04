Du sursis pour des vols en bande et par métier

Trois jeunes femmes ont été condamnées par le Tribunal de police de Neuchâtel à du sursis et ...
Du sursis pour des vols en bande et par métier

Trois jeunes femmes ont été condamnées par le Tribunal de police de Neuchâtel à du sursis et une expulsion du territoire suisse jeudi. Elles avaient dérobé plus de 260'000 francs de bijoux, or et numéraire sur le Littoral.

Jeudi, les trois jeunes femmes ont quitté le Tribunal de police de Neuchâtel sans menottes aux poignets. Jeudi, les trois jeunes femmes ont quitté le Tribunal de police de Neuchâtel sans menottes aux poignets.

Elles sont venues sur le Littoral pour voler. Trois jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans ont dérobé des bijoux, de l’or et de l’argent pour plus de 263'000 francs, en début d’année. Les faits se sont déroulés dans des villas de Colombier, Vaumarcus, Cressier, Boudry, Wavre et Chez-le-Bart. Jeudi matin, le Tribunal de police de Neuchâtel les a condamnées à 11, 16 et 22 mois de prison avec trois ans de sursis, ainsi qu’à une exclusion du territoire suisse pour cinq ans. L’instance a retenu le vol en bande et par métier, estimant que ces casses n’étaient pas l’œuvre d’amatrices. Des violations de domicile et des dommages à la propriété leur sont aussi reprochés. L’une d’entre elles a également été condamnée pour conduite sans permis et pour avoir modifié une plaque d’immatriculation. Les trois jeunes femmes, issues d’une communauté des gens du voyage, étaient en détention depuis le 14 février 2025.


Titres de transport, s’il vous plaît
À la fin de la séance, les trois femmes étaient libres, mais n’avaient pas leurs affaires. Celles-ci étaient restées dans les prisons de Schaffhouse et de Berne où elles avaient été détenues jusqu’alors. Une fois sorties du tribunal, elles devaient donc à nouveau rejoindre ces établissements, mais par leurs propres moyens pour aller récupérer leurs bagages. Face à cette situation jugée absurde, la juge a exprimé son mécontentement : « Elles devront prendre le train sans titres de transport. On ne va pas les pousser à commettre des infractions », a-t-elle déclaré. La juge a finalement demandé à la police de leur remettre un bon de transport pour qu’elles puissent reprendre possession de leurs valises, avant de quitter le territoire suisse.

Deux des condamnées devront également rembourser ensemble près de 60'000 francs à la Vaudoise assurance, pour compenser les dégâts commis lors des vols. /yca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

On brade encore (un tout petit peu) à la Braderie de La Chaux-de-Fonds

On brade encore (un tout petit peu) à la Braderie de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:47

Salaire hommes-femmes: création d'un centre de compétence romand

Salaire hommes-femmes: création d'un centre de compétence romand

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:45

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 13:25

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 11:31

Articles les plus lus

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:26

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 11:31

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 13:25

Salaire hommes-femmes: création d'un centre de compétence romand

Salaire hommes-femmes: création d'un centre de compétence romand

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:45

Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:22

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:26

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 11:31

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 13:25

Une villa ravagée par les flammes à Cheyres

Une villa ravagée par les flammes à Cheyres

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:21

Quatre millions de francs pour rénover Beau-Site à La Chaux-de-Fonds

Quatre millions de francs pour rénover Beau-Site à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 05:32

Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:22

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:26