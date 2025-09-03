La Fête du vin et les vendanges approchent

À la Neuveville la Fête du vin s’annonce en même temps que les vendanges pour la plupart des ...
À la Neuveville la Fête du vin s’annonce en même temps que les vendanges pour la plupart des vignerons de la région. Du 12 au 14 septembre, la cité médiévale accueillera l’édition 2025 de l’événement.

De gauche à droite : Marie Nicolet et Luc Burkhalter, co-présidents du comité de la Fête du vin et Claude Auberson, vigneron encaveur de la Neuveville. De gauche à droite : Marie Nicolet et Luc Burkhalter, co-présidents du comité de la Fête du vin et Claude Auberson, vigneron encaveur de la Neuveville.

Des concerts, un concours de dégustation et 25 stands proposant des vins locaux et de la nourriture sont au programme. La Fête du vin aura son propre escape game pour la journée des enfants le samedi.

Parmi les 25 stands prévus, de nouveaux arrivants s’intègreront dans les rues, comme le stand de la Paroisse Réformée, qui proposera un quizz basé sur les différentes sociétés locales. D’ailleurs cette année, des sociétés des villages alentour peuvent aussi candidater pour avoir un stand. Une volonté d’ouverture qui s’est immiscée dans l’organisation de la fête, même si la priorité sera toujours aux sociétés neuvevilloises, selon les mots de la co-présidente de la Fête du Vin, Marie Nicolet. /Jse


