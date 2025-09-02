Un peu moins d'infractions routières à la rentrée d'août

Des conducteurs plus disciplinés lors de la rentrée scolaire d’août. La Police neuchâteloise fait état d’un taux de 2,94% de personnes sanctionnées pour excès de vitesse à la suite de sa campagne de prévention. La statistique s’élevait à 3,85% l’an passé.

Les quatre radars mobiles de la police ont contrôlé plus de 9'500 véhicules, tandis que des agents ont assuré 167 heures de présence devant différents collèges. La plupart des infractions ont lieu dans les zones 30km/h, similairement aux campagnes précédentes. Une personne a notamment été pincée à 72km/h dans l’une d’elles. /comm-sbm-awa