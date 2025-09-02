Un peu moins d'infractions routières à la rentrée d'août

La campagne de prévention effectuée du 18 au 22 août derniers par la Police neuchâteloise aux ...
Un peu moins d'infractions routières à la rentrée d'août

La campagne de prévention effectuée du 18 au 22 août derniers par la Police neuchâteloise aux abords des écoles montre un taux d’excès de vitesse s’élevant à 2,94%, contre 3,85% l’an dernier.

 La campagne de prévention et de contrôle de la Police neuchâteloise montre un taux d'excès de vitesse plus faible que l'an dernier. (Photo : Illustration)  La campagne de prévention et de contrôle de la Police neuchâteloise montre un taux d'excès de vitesse plus faible que l'an dernier. (Photo : Illustration)

Des conducteurs plus disciplinés lors de la rentrée scolaire d’août. La Police neuchâteloise fait état d’un taux de 2,94% de personnes sanctionnées pour excès de vitesse à la suite de sa campagne de prévention. La statistique s’élevait à 3,85% l’an passé.

Les quatre radars mobiles de la police ont contrôlé plus de 9'500 véhicules, tandis que des agents ont assuré 167 heures de présence devant différents collèges. La plupart des infractions ont lieu dans les zones 30km/h, similairement aux campagnes précédentes. Une personne a notamment été pincée à 72km/h dans l’une d’elles. /comm-sbm-awa


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Neuchâtel veut protéger sa nature et ses paysages

Neuchâtel veut protéger sa nature et ses paysages

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 15:04

André Duvillard pilote la réforme d’une Police lausannoise en crise

André Duvillard pilote la réforme d’une Police lausannoise en crise

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 12:00

Continuer l’investissement pour les prestations sociales

Continuer l’investissement pour les prestations sociales

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 11:43

Un pas en avant pour la planification hospitalière neuchâteloise

Un pas en avant pour la planification hospitalière neuchâteloise

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 11:35

Articles les plus lus

Bénéfice record au Gala Max

Bénéfice record au Gala Max

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 09:41

« Les Experts » : Avoir un mot de passe fiable, le mode d’emploi

« Les Experts » : Avoir un mot de passe fiable, le mode d’emploi

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 10:25

Un pas en avant pour la planification hospitalière neuchâteloise

Un pas en avant pour la planification hospitalière neuchâteloise

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 11:35

Continuer l’investissement pour les prestations sociales

Continuer l’investissement pour les prestations sociales

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 11:43

Bénéfice record au Gala Max

Bénéfice record au Gala Max

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 09:41

« Les Experts » : Avoir un mot de passe fiable, le mode d’emploi

« Les Experts » : Avoir un mot de passe fiable, le mode d’emploi

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 10:25

Des officiers de l'armée condamnés pour bizutage à Colombier

Des officiers de l'armée condamnés pour bizutage à Colombier

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 10:44

Des entreprises neuchâteloises se sont entendues sur leurs prix

Des entreprises neuchâteloises se sont entendues sur leurs prix

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 11:55