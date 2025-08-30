Des Ponts-de-Martel au Burkina Faso : quand l'agriculture se transmet 

Le circuit du lait : l'une des principales problématique

Un biais qui a des dérives négatives jusqu’au Burkina Faso. Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, on préfère consommer le lait européen, peu cher, avant celui produit au Burkina Faso. Séché, écrémé, enrichi à l’huile de palme puis vendu en poudre, le lait venu d’Europe met ainsi à mal la santé des Burkinabè en plus de pénaliser les agriculteurs locaux. Pour Jéthro, proposer du lait de qualité et à des prix accessibles est donc primordial. Le fait est qu’au Burkina Faso, le lait est issu non pas de vache, mais du zébu. Un bovidé par nature plus avare en lait que sa cousine européenne. L’action de Jéthro a donc été de croiser ces animaux avec des vaches de la région pour accroitre leur productivité. « Maintenant, on arrive à produire 3’500 litres de lait contre 180 litres auparavant » se réjouit Eddy Jeannerat.

Pour Rasmata Ouédraogo, transformatrice de lait au Burkina Faso ayant suivi la formation de Jéthro, vendre son lait est un vrai défi. « On doit en premier temps convaincre la population que le lait frais est meilleur que celui en poudre ». Pour ce faire, elle propose des dégustations gratuites afin de fidéliser le client. Une habile technique qui lui sourit puisqu’elle détient aujourd’hui sa propre laiterie.