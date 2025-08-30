Une carte de visite pour les associations du Val-de-Travers

Favoriser les échanges entre la commune, les associations et le public à Val-de-Travers. Le tout premier forum des associations de la commune se tient ce samedi à espaceVAL à Couvet de 9h à 17h. Cet évènement est ouvert à tous et a pour but de réunir une trentaine d’associations sportives, culturelles ou philanthropiques de la commune sous le même toit, afin qu’elle puisse présenter leurs activités. « C’est comme une carte de visite », décrit Sarah Fuchs-Rota, conseillère communale de Val-de-Travers. L’idée de ce forum est partie d’un constat : la grande richesse du tissu associatif de la région. « On compte plus de 180 structures associatives à Val-de-Travers, nous avions le souhait de les mettre à l’honneur », explique la conseillère communale. Les autorités se disent d’ores et déjà satisfaites, car de nombreuses associations se sont montrées intéressées par l’évènement et un grand nombre d’inscriptions a été envoyé à la commune. Le public pourra donc découvrir ce samedi plus d’une trentaine d’associations et participer à diverses activités sportives ou culturelles. L’entrée à la piscine sera d’ailleurs gratuite pour tous lors de cette journée.

Au-delà des associations sportives qui ont répondu présentes, d’autres types d’associations sont aussi de la partie, mais aucun équilibrage représentatif n’a été effectué par la commune en amont.

