Une carte de visite pour les associations du Val-de-Travers

Le premier forum des associations de la commune a lieu ce samedi à espaceVAL à Couvet. Cet évènement organisé par le service de la culture, des loisirs et des sports de Val-de-Travers a pour but de faire découvrir à la population la richesse associative de la région.
Favoriser les échanges entre la commune, les associations et le public à Val-de-Travers. Le tout premier forum des associations de la commune se tient ce samedi à espaceVAL à Couvet de 9h à 17h. Cet évènement est ouvert à tous et a pour but de réunir une trentaine d’associations sportives, culturelles ou philanthropiques de la commune sous le même toit, afin qu’elle puisse présenter leurs activités. « C’est comme une carte de visite », décrit Sarah Fuchs-Rota, conseillère communale de Val-de-Travers. L’idée de ce forum est partie d’un constat : la grande richesse du tissu associatif de la région. « On compte plus de 180 structures associatives à Val-de-Travers, nous avions le souhait de les mettre à l’honneur », explique la conseillère communale. Les autorités se disent d’ores et déjà satisfaites, car de nombreuses associations se sont montrées intéressées par l’évènement et un grand nombre d’inscriptions a été envoyé à la commune. Le public pourra donc découvrir ce samedi plus d’une trentaine d’associations et participer à diverses activités sportives ou culturelles. L’entrée à la piscine sera d’ailleurs gratuite pour tous lors de cette journée.
Au-delà des associations sportives qui ont répondu présentes, d’autres types d’associations sont aussi de la partie, mais aucun équilibrage représentatif n’a été effectué par la commune en amont.
Sarah Fuchs-Rota, conseillère communale à Val-de-Travers : « Nous avons ouvert la porte à tout le monde. »
Ouvrir le dialogue
Plus qu’une simple carte de visite les autorités communales ont également voulu favoriser les échanges avec les associations. Au terme du forum ouvert au public se tendra une partie officielle tenue par le service de la culture, des loisirs et des sports de Val-de-Travers. Cette soirée aura pour but de transmettre aux associations présentes les informations relatives à son fonctionnement et aux projets du service. Une partie officielle plus qu’importante puisque le dialogue avec les associations est souvent tenu au cas par cas et relativement occasionnel, détaille Sarah Fuchs-Rota :
Sarah Fuchs-Rota : « Ça n’était jamais arrivé. »
De plus, pour le moment Val-de-Travers ne possède pas de faîtière pour ses associations, le dialogue n’est donc pas toujours évident, notamment en matière de subventions. Ce forum devrait donc mettre de l’ordre dans les rapports entre les autorités communales et les associations, espère Sarah Fuchs-Rota.
Cette édition est une première ébauche du forum qui devrait se pérenniser à l’avenir. « Au terme de cette édition, nous ferons le bilan et nous verrons ce qui peut être amélioré pour revenir l’année prochaine avec un évènement encore meilleur », promet Sarah Fuchs-Rota. Mais la commune ne veut pas organiser ce forum pour rien : les besoins et la pertinence de cet évènement pour le public devront être pris en compte. /crb