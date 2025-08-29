Un partenariat pour revitaliser le Marais-Rouge aux Ponts-de-Martel

La tourbière du Marais-Rouge sera régénérée sur une plus grande surface en 2025. Le Canton de Neuchâtel et la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ont conclu un partenariat afin de continuer les travaux de revitalisation du site, situé en bordure du village des Ponts-de-Martel. Les travaux débuteront cet automne et dureront environ un mois sur ce site naturel d’importance nationale, indique l’Etat par communiqué ce vendredi.

L’objectif principal du projet est de remettre en eau 2,1 hectares grâce à des palissades et des digues. Cette action doit bloquer les émissions de CO₂ liées à l’assèchement et, à terme, rétablir la fonction de puit de carbone propre aux tourbières. /comm-gtr