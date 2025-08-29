Le Festival des sports souffle ses 25 bougies

Promouvoir le sport sous toutes ses formes dans une ambiance festive. C’est l’objectif du Festival des sports de la Ville de Neuchâtel depuis 25 ans. Ce week-end, le public pourra se lancer dans une initiation d’une cinquantaine de disciplines aux Jeunes-Rives. Pour son 25e anniversaire, la manifestation ne promet pas de révolution, mais de nombreuses nouveautés, comme l’unihockey, l’acroyoga ou encore l’Hyrox. Des activités plus ludiques également avec un toboggan à bouées qui sera également installé, avec une arrivée dans le lac. Samedi après-midi, des ateliers de football seront organisés spécifiquement pour les femmes.

Au fil de ce quart de siècle, « le Festival des sports a évolué dans plusieurs domaines : sur le nombre d’activités proposées, sur le nombre de participants et sur la manière dont les activités sont proposées », raconte Valérie Chanson, la responsable promotion du sport et des manifestations au Service des sports de la Ville de Neuchâtel dans « La Matinale » ce vendredi. Lors de la première édition de la manifestation, seules quatre disciplines étaient à l’affiche pour arriver aujourd’hui à une cinquantaine. Il y a eu aussi un changement dans la manière d’aborder les initiations, commencé lors du Covid, au moment où il était nécessaire de s’inscrire pour les différentes activités.