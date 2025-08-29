Culture hip-hop au pied de Chaumont

La première soirée de FestiValdeRuz est sold out : au pied de Chaumont, 1'300 personnes occuperont le site du stand de tir de Savagnier, ce vendredi soir, pour vibrer au rythme de la culture hip-hop. Ce festival bisannuel s’étale sur tout le week-end ; la journée de dimanche est en priorité réservée aux familles. La programmation musicale est axée en priorité sur des artistes indépendants de la scène rap francophone.

FestiValdeRuz, c’est tout d’abord l’histoire d’un groupe d’amis du Val-de-Ruz, pour ne pas dire de Savagnier, qui avait fondé en 2007, l’association AKProd. Leur passion pour le breakdance, le rap, a débouché dix ans plus tard sur la première édition du festival.

À l’exception de la grande tente, toutes les autres infrastructures sont intégralement montées par des bénévoles : un travail qui a commencé le week-end précédent la manifestation. Les organisateurs ne manquent d’ailleurs ni d’imagination ni de créativité pour rendre le site plus attractif et original. Le montage de la « tour fumante » en constitue un bon exemple : « Il y avait des goals de foot sur ce terrain qui nous embêtaient un peu. Et du coup, nous avons construit la tour fumante. Je n’en dirai pas plus, je garde le suspens », s’amuse le président du comité d’organisation Joé Croset. « C’est clair qu’il a du boulot. Cela fait plus d’une année que l’on pense à ce qu’on va construire. Mais une fois sur le site, il y a tout qui se développe rapidement. On a envie de s’amuser et on est aussi des bricoleurs dans l'âme. »