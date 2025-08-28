La Riveraine s’est transformée en pataugeoire

Un air de piscine dans la salle de La Riveraine. Le 20 août, une des coursives menant aux gradins est devenue une véritable pataugeoire. Les hydromètres ont relevé près de 80 mm de pluie, bien plus que les 1 à 5 mm habituellement enregistrés à cette période de l’année à Neuchâtel, selon MétéoSuisse. La gestionnaire technique des infrastructures sportives de la Ville, Sandra Valiquer, souligne le caractère exceptionnel de cet incident survenu dans le quartier de La Maladière et précise qu’aucun dégât important n’a été constaté.
« C’est un contexte météorologique extrême. La capacité des canalisations d’eau claire du quartier a été dépassée, ce qui a provoqué des refoulements et une saturation des chenaux de la toiture de La Riveraine », explique-t-elle. Selon elle, le toit de la salle, inaugurée en 2005, reste en bon état.
Vidéo : Sandra Valiquer
Sandra Valiquer : « Si on a de nouveau des montées d’eau comme ça, ça risque de revenir » dans la salle.
Intervention en urgence dans la nuit
Durant la nuit, une entreprise spécialisée a été sollicitée immédiatement pour stopper l’infiltration des eaux. De grandes poubelles ont été installées provisoirement comme bacs de réception pour contenir les écoulements les plus importants. Des asècheurs ont également été posés afin que les salles puissent être utilisées dès le lendemain.
Par la suite, une vérification technique a aussi eu lieu. Une entreprise est intervenue rapidement pour contrôler la toiture et déterminer si des réparations étaient nécessaires. Parallèlement, les services Infrastructures de la Ville de Neuchâtel ont été contactés afin d’évaluer un éventuel dysfonctionnement du réseau de canalisations, précise Valérie Valiquer.
D’autres infrastructures sportives aussi touchées
Les Patinoires du Littoral et les salles de sport du stade de La Maladière dans une moindre mesure ont également vu de l’eau s’infiltrer. « Nos trois installations ont subi un refoulement d’eau. Dans les patinoires, il y a eu de l’eau dans les salles des machines. On a fait fonctionner des pompes et on n’a eu aucun dégât », précise Sandra Valiquer.
« On n’a eu aucun dégât. »
Tellement la pression hydraulique était forte qu'une bouche d'égoût aux abords des patinoires du Littoral s'est soulevée. (Vidéo : Sandra Valiquer)
Si de tels épisodes de pluie devaient se reproduire, les bâtiments risqueraient d’être à nouveau touchés, avertit la gestionnaire technique. Aujourd’hui, aucune installation ni construction ne présente de danger pour les usagers des différentes infrastructures. /yca