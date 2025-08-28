La Riveraine s’est transformée en pataugeoire

Un air de piscine dans la salle de La Riveraine. Le 20 août, une des coursives menant aux gradins est devenue une véritable pataugeoire. Les hydromètres ont relevé près de 80 mm de pluie, bien plus que les 1 à 5 mm habituellement enregistrés à cette période de l’année à Neuchâtel, selon MétéoSuisse. La gestionnaire technique des infrastructures sportives de la Ville, Sandra Valiquer, souligne le caractère exceptionnel de cet incident survenu dans le quartier de La Maladière et précise qu’aucun dégât important n’a été constaté.

« C’est un contexte météorologique extrême. La capacité des canalisations d’eau claire du quartier a été dépassée, ce qui a provoqué des refoulements et une saturation des chenaux de la toiture de La Riveraine », explique-t-elle. Selon elle, le toit de la salle, inaugurée en 2005, reste en bon état.