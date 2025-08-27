Une Chaux-de-Fonnière à la Mostra de Venise

D’un espoir secret à la joie. Marie-Elsa Sgualdo va présenter son premier long-métrage en première mondiale lors du Festival international du film de Venise lundi. « À bras-le-corps » a été sélectionné dans la section Spotlight, c’est-à-dire une catégorie de films visant à innover et à démontrer l’originalité créative dans la relation avec le public auquel ils s’adressent. Deux prix seront remis, notamment celui du public. « Je ne m’y attendais pas du tout, mais je ne vous cache pas que je l’espérais un peu, secrètement », confie la réalisatrice chaux-de-fonnière dans « La Matinale ». Cette sélection est très importante pour la visibilité du film, car « ça nous permet de rencontrer un plus large public », explique Marie-Elsa Sgualdo. La réalisatrice espère que d’autres festivals vont s’intéresser à son film et le sélectionner, ce qui permettra une diffusion dans d’autres pays.





Une histoire qui fait écho

« À bras-le-corps », c’est l’histoire d’une jeune fille de 15 ans, Emma, qui vit à la frontière franco-suisse entre 1943 et 1945. « Elle va tomber enceinte à la suite d’un viol et va devoir faire face à sa grossesse », raconte la réalisatrice. « L’histoire d’Emma fait écho à beaucoup de problématiques actuelles, que ce soit la notion du consentement, de ce que veut dire l’indépendance et du prix que cela coûte d’être indépendante pour une femme », poursuite Marie-Elsa Sgualdo. Le long-métrage veut faire passer un message de tolérance et de compréhension mutuelle. « Si ce film peut donner envie aux spectateurs de porter attention véritablement à ce qui nous entoure, à notre environnement, aux uns aux autres et plus particulièrement aux femmes […] on y tendra. »