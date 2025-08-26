Madeleine Betschart quittera le Centre Dürenmatt à la fin de l’année

Une page se tourne pour le Centre Dürenmatt. Madeleine Betschart quittera la direction à la fin de l’année pour prendre sa retraite, annonce l’institution neuchâteloise mardi. Historienne de l’art et archéologue de formation, elle dirige le CDN depuis 10 ans. Durant cette décennie, Madeleine Betschart a œuvré à préserver l’héritage de Friedrich Dürenmatt et s’est « engagée à rendre l’art et la culture plus accessible », notamment via le plurilinguisme. La directrice a, entre autres, œuvré à l’ouverture de plusieurs lieux de vie de l’écrivain et peintre, mis sur pied une trentaine d’expositions temporaires ainsi que plusieurs expositions à l’extérieur, publié un « monumental » ouvrage sur la vie de Friedrich Dürenmatt et développé l’offre du Centre en plusieurs langues. Un successeur sera nommé durant l’automne, pour une prise de fonction au début de l’année prochaine.

« Mon départ coïncidera avec la clôture de cette année spéciale consacrée aux 25 du CDN », détaille Madeleine Betschart. En effet, les festivités du jubilé se poursuivent avec un spectacle inédit de Omar Porras revisitant l’histoire de la Suisse du point de vue d’un club de football, du 10 au 21 septembre. Une journée de fête au Vallon de l’Ermitage est également prévue le 21 septembre et enfin, une exposition qui met en valeur de jeunes artistes du 22 novembre au 29 mars 2026. /comm-jad