Le Chasseral, star d’une nouvelle expo

En parallèle, dix événements participatifs rythmeront la saison : brunchs-débats, cinéma pastoral, marches collectives ou encore rencontres avec les photographes. L’objectif est d’aller à la rencontre du public pour récolter idées et témoignages.

Symbole régional avec son antenne visible à des kilomètres, le Chasseral attire chaque année de nombreux visiteurs. Mais ce succès soulève plusieurs enjeux : préserver la biodiversité, gérer la fréquentation et l’accessibilité, ou encore définir une gouvernance adaptée. « Est-ce qu’on veut accueillir toujours plus de monde, ou au contraire limiter la fréquentation ? », interroge Géraldine Guesdon. C’est l’une des questions sur lesquelles le public sera amené à méditer.

L’exposition est à découvrir jusqu’au 31 octobre, avec une ouverture officielle ce jeudi soir à la métairie de Dombresson. /ddc