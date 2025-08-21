Le Chasseral, star d’une nouvelle expo

Une exposition photographique et une série d’événements participatifs lancent une vaste réflexion ...
Une exposition photographique et une série d’événements participatifs lancent une vaste réflexion régionale. Le Parc régional veut donner une place centrale aux usagers pour définir les priorités et les aménagements de demain.

Lorsqu’on lui demande si elle a une photo favorite, Géraldine Guesdon répond que les onze images (ici à la Métairie de Meuringue) sont toutes « merveilleuses, car chacune montre une facette extraordinaire du Chasseral ». Lorsqu’on lui demande si elle a une photo favorite, Géraldine Guesdon répond que les onze images (ici à la Métairie de Meuringue) sont toutes « merveilleuses, car chacune montre une facette extraordinaire du Chasseral ».

Le Chasseral s’invite cet automne dans onze métairies de la région. Jusqu’au 31 octobre, une exposition intitulée « Chasseral – Vues de loin » présente onze images aériennes réalisées par huit membres de l’Observatoire photographique du paysage. Plus qu’un projet artistique, cette initiative marque le coup d’envoi d’une vaste réflexion sur l’avenir du site, portée par le Parc Chasseral et ses partenaires.

« La place du public est centrale. Ce sont les usagers, les visiteurs et les habitants qui vont nous aider à définir le portrait de Chasseral », souligne Géraldine Guesdon, directrice adjointe du Parc.

Géraldine Guesdon : « La photographie permet de présenter Chasseral et sa diversité »

En parallèle, dix événements participatifs rythmeront la saison : brunchs-débats, cinéma pastoral, marches collectives ou encore rencontres avec les photographes. L’objectif est d’aller à la rencontre du public pour récolter idées et témoignages.

Symbole régional avec son antenne visible à des kilomètres, le Chasseral attire chaque année de nombreux visiteurs. Mais ce succès soulève plusieurs enjeux : préserver la biodiversité, gérer la fréquentation et l’accessibilité, ou encore définir une gouvernance adaptée. « Est-ce qu’on veut accueillir toujours plus de monde, ou au contraire limiter la fréquentation ? », interroge Géraldine Guesdon. C’est l’une des questions sur lesquelles le public sera amené à méditer.

L’exposition est à découvrir jusqu’au 31 octobre, avec une ouverture officielle ce jeudi soir à la métairie de Dombresson. /ddc


