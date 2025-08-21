Drame de Corcelles : le CAPPES soutient l’école

Lorsqu’il s’agit de gérer une crise, les écoles du canton de Neuchâtel ne sont pas seules. Elles peuvent compter sur le Centre d’accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires. Après le triple homicide qui s’est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi à Corcelles, le CAPPES a été très rapidement sollicité. Sa responsable Nicole Treyvaud nous a expliqué avoir été contactée par la police judiciaire vers 1h30 du matin. Elle a tout de suite pris contact avec la direction de l’école. Les deux entités ont ensuite passé le reste de la nuit à organiser la matinée.

Dès 7h, les enseignants puis enfants du collège des Safrières ont été accueillis par l’équipe de crise. Les membres du CAPPES sont allés dans toutes les classes de l’établissement pour donner aux écoliers une information exhaustive de ce qu’il s’était passé durant la nuit, en se basant sur le communiqué de presse rédigé par la police. S’en est suivi un temps pour répondre aux questions et accueillir les réactions des enfants. Celles-ci diffèrent selon les âges. « Les plus petits sont assez pragmatiques. Ils se demandent où on va quand on est mort, ce qu’il va se passer pour les personnes décédées », explique Nicole Treyvaud. Les plus grands expriment parfois la crainte qu’un tel drame leur arrive.