Le Prix de la citoyenneté évolue et valorise l'engagement des jeunes 

La Ville de Neuchâtel fait évoluer son traditionnel Prix de la citoyenneté. Dans un communiqué diffusé mardi, elle annonce la création du Prix de la jeunesse citoyenne, qui sera décerné une année sur deux dès 2025. Ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans, il récompensera des initiatives en faveur de la cohésion sociale, de la durabilité ou du respect de la dignité humaine.

Créé en 2014, le Prix de la citoyenneté distingue chaque année une personne, un collectif ou une association engagé·e pour le vivre-ensemble, la solidarité ou l’écoresponsabilité. Avec cette évolution, la Ville souhaite mettre en lumière la contribution de la jeunesse locale.