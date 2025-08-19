Le Prix de la citoyenneté évolue et valorise l'engagement des jeunes 

Le traditionnel prix qui valorise l’engagement citoyen encouragera désormais les jeunes une année sur deux à travers le Prix de la jeunesse citoyenne. Ouvert aux 12-25 ans, il récompensera des actions exemplaires en faveur de la société.
La Ville de Neuchâtel fait évoluer son traditionnel Prix de la citoyenneté. Dans un communiqué diffusé mardi, elle annonce la création du Prix de la jeunesse citoyenne, qui sera décerné une année sur deux dès 2025. Ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans, il récompensera des initiatives en faveur de la cohésion sociale, de la durabilité ou du respect de la dignité humaine.
Créé en 2014, le Prix de la citoyenneté distingue chaque année une personne, un collectif ou une association engagé·e pour le vivre-ensemble, la solidarité ou l’écoresponsabilité. Avec cette évolution, la Ville souhaite mettre en lumière la contribution de la jeunesse locale.
Soutenir les initiatives des jeunes
« Le renouvellement de ce prix incarne la volonté de la Ville de reconnaître l’engagement des jeunes et de leur offrir de la visibilité », souligne la conseillère communale Julie Courcier Delafontaine. Elle affirme croire « profondément en leur potentiel et leur capacité à proposer des idées utiles à notre société ».
Pour la première édition, l’identité visuelle a été confiée à l’Académie de Meuron. Dix-sept affiches ont été présentées par des étudiant·e·s en design graphique, et le travail de Chloé Corredor a finalement été retenu pour illustrer la campagne.
Un jury varié et des candidatures ouvertes
Dotés de 5'000 francs chacun, le Prix de la citoyenneté lors des années paires et le Prix de la jeunesse citoyenne lors des années impaires seront attribués par un jury indépendant de sept membres issus de la société civile.
Les candidatures pour cette première édition sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 30 septembre 2025. Toute personne, association ou collectif peut postuler ou proposer un tiers. Le règlement et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site de la Ville de Neuchâtel. La cérémonie de remise est fixée au 2 décembre 2025. /comm-pch