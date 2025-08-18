« Le dossier du lundi » : qui reprendra la présidence du PLR ?

À deux jours du délai établi pour se porter candidat, il n’y a toujours pas de prétendant pour ...
« Le dossier du lundi » : qui reprendra la présidence du PLR ?

À deux jours du délai établi pour se porter candidat, il n’y a toujours pas de prétendant pour reprendre la succession de Thierry Burkart à la tête du parti politique suisse. Analyse de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.

Le chef du groupe parlementaire, le Neuchâtelois Damien Cottier, devant le Palais fédéral. (Photo d'archive) Le chef du groupe parlementaire, le Neuchâtelois Damien Cottier, devant le Palais fédéral. (Photo d'archive)

Le PLR se décidera-t-il en faveur d’une présidence à deux têtes ? Deux jours avant la fin du délai imparti pour présenter sa candidature à la présidence des Libéraux-Radicaux, aucun prétendant ne semble se désigner pour reprendre la succession de Thierry Burkart. L’Argovien avait en effet annoncé sa démission en juin dernier, à la surprise générale. De l’avis populaire, un Alémanique le remplacerait probablement. Cependant, les principales personnalités libérales radicales alémaniques ont renoncé : Damien Muller ce week-end, Andri Silberschmidt la semaine passée… Également candidat potentiel, le chef du groupe parlementaire, le Neuchâtelois Damien Cottier, a mentionné une possible coprésidence dans un entretien conduit par notre correspondant à Berne Serge Jubin.

Damien Cottier : « Je n'ai pas encore décidé, j'ai déjà des tendances, mais c'est encore des discussions à avoir avec des collègues et internes. »

