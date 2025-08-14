Les trains ne circulent plus entre Neuchâtel et Yverdon ce matin

Les trains ne circulent plus entre Neuchâtel et Yverdon depuis 7h30 ce matin en raison d’un dérangement électrique. Une situation due à un filet de vigne qui s’est déposé sur la ligne de contact. Retards et suppressions de trains sont à prévoir, indiquent les CFF sur leur site.

Ce dérangement concerne les lignes IC5, IR, IR57 et R13 et devrait durer au moins jusqu’à 9h30 selon les CFF. Les bus de la ligne 630 assurent le trafic entre Yverdon-le-Bains et Gorgier-St-Aubin et des bus de remplacement circulent entre Yverdon et Neuchâtel. /mlm