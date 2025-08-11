Les droits de douane américains impactent toute l’économie locale

Des droits de douane insupportables pour le canton de Neuchâtel. Entrée en vigueur jeudi dernier, cette surtaxe de 39% sur les produits suisses aux Etats-Unis a, et aura un très fort impact sur l’économie neuchâteloise, qui a une part des exportations avoisinant les 37%, le 2e taux le plus fort du pays. Un impact qui n’est cependant pas le même pour toutes les entreprises exportatrices du canton, explique David Guenin, le président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI). « Selon le secteur d’activités, le niveau de concurrence, ou la manière dont on vend ou distribue nos produits, on peut être plus ou moins touché par ces mesures », développe le directeur de Gimmel Rouages.