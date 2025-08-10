Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

A Bienne, le LakeLive festival s’est terminé samedi soir avec un record de fréquentation. Plus ...
Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

A Bienne, le LakeLive festival s’est terminé samedi soir avec un record de fréquentation. Plus de 90’000 visiteuses et visiteurs sont venus de toute la Suisse.

Plus de 90'000 visiteuses et visiteurs venus de toute la Suisse ont profité des rives du lac et des artistes présents. Plus de 90'000 visiteuses et visiteurs venus de toute la Suisse ont profité des rives du lac et des artistes présents.

L’édition 2025 du festival biennois LakeLive s’est achevée samedi soir et elle affiche un bilan réjouissant. Pendant 10 jours, les rives du lac ont accueilli plus de 90’000 visiteuses et visiteurs venus de toute la Suisse. Un chiffre qui représente 10'000 de plus que l’année précédente. Cette édition a mis une cinquantaine d’artistes sur le devant de la scène. On compte parmi eux des noms connus à l’international comme Luis Fonzi et James Blunt et d’autres plus régionaux comme Pegasus et Caroline Alves. Une programmation qui a visiblement séduit, d’autant plus en constatant que la quasi-totalité des hôtels de Bienne étaient complets durant la période du festival. «C’est magnifique d’observer l’évolution depuis la première édition en 2018, et encore plus beau de constater la constance de notre équipe. La plupart de nos responsables de pôles et de domaines ainsi que de nombreuses entreprises partenaires sont là depuis le début. Cette confiance et ce voyage commun font du Lakelive ce qu’il est aujourd’hui», relate le co-fondateur et président du LakeLive festival, Lukas Hohl. 

Lukas Hohl : «Je vois l’avenir du LakeLive très positif.»

Ecouter le son

Il est déjà temps de sortir les agendas car la prochaine édition est déjà en préparation : le LakeLive Festival 2026 se tiendra du 30 juillet au 8 août 2026. /rik


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Une météo radieuse pour la Plage des Six Pompes

Une météo radieuse pour la Plage des Six Pompes

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:45

Un 120e Marché-Concours « magnifique » avant une prochaine édition historique

Un 120e Marché-Concours « magnifique » avant une prochaine édition historique

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:30

Dernière récolte d’absinthe de l’année au Val-de-Travers

Dernière récolte d’absinthe de l’année au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:51

« Graines de chercheurs » continue de fleurir

« Graines de chercheurs » continue de fleurir

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 11:00

Articles les plus lus

L’Iliade à la Plage des Six Pompes

L’Iliade à la Plage des Six Pompes

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 15:16

« Graines de chercheurs » continue de fleurir

« Graines de chercheurs » continue de fleurir

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 11:00

Dernière récolte d’absinthe de l’année au Val-de-Travers

Dernière récolte d’absinthe de l’année au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:51

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:14

« Dodo », l’un des cofondateurs de la Case à Chocs est décédé

« Dodo », l’un des cofondateurs de la Case à Chocs est décédé

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 17:11

L’Iliade à la Plage des Six Pompes

L’Iliade à la Plage des Six Pompes

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 15:16

« Graines de chercheurs » continue de fleurir

« Graines de chercheurs » continue de fleurir

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 11:00

Dernière récolte d’absinthe de l’année au Val-de-Travers

Dernière récolte d’absinthe de l’année au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:51

La canicule s’apprête à toucher Neuchâtel

La canicule s’apprête à toucher Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 15:20

Les aoûtats, une minuscule larve rouge bête noire de l’été

Les aoûtats, une minuscule larve rouge bête noire de l’été

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 15:45

« Dodo », l’un des cofondateurs de la Case à Chocs est décédé

« Dodo », l’un des cofondateurs de la Case à Chocs est décédé

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 17:11

L’Iliade à la Plage des Six Pompes

L’Iliade à la Plage des Six Pompes

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 15:16