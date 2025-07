Le Lakelive lance ses festivités

Les yeux rivés vers le ciel

Problème : toutes ces activités dépendent étroitement de la météo. Et ces prochains jours, celle-ci s’annonce capricieuse. Une source d’inquiétude pour Lukas Hohl : « Notre offre culturelle et sportive ne fonctionne que si la météo est bonne. On espère qu’il fera beau, mais on n’a aucun contrôle là-dessus alors on s’adaptera. »

L’édition 2025 du Lakelive s’ouvre officiellement ce jeudi soir sous le slogan « Best of Biel », avec des concerts d’artistes locaux comme Caroline Alves et Irina Mossi, James Gruntz ou encore Pegasus, qui jouera pour la toute dernière fois à Bienne avant la dissolution du groupe. /ddc