« Graines de chercheurs » continue de fleurir

Découverte des énergies, culture d'un verger ou encore étude des hirondelles. Depuis 15 ans, le projet d’éducation du Parc Chasseral « Graines de chercheurs » sensibilise les élèves du Jura bernois et du canton de Neuchâtel à la durabilité. Le programme s’adresse aux classes de cycle 1,2 et 3 des communes du territoire du Parc Chasseral. À l’origine, uniquement des courses d’écoles étaient proposées. Néanmoins, l’organisation s’est vite aperçue qu’une journée ne suffisait pas. « Une course d’école c’est une goutte d’eau, on avait envie de travailler sur la durée avec les élèves », rapporte Aline Brüngger, la responsable de projet pour les écoles du Parc Chasseral. Aujourd’hui, le programme s’articule sur une année scolaire entière avec plusieurs séminaires.





Un bilan positif

Depuis 2010, le projet a fait son chemin. En 15 ans, c’est très exactement 300 classes et 5'335 élèves qui ont participé au projet « Graines de chercheurs ». Sensibiliser à la durabilité : oui, mais par où commencer ? « On ne savait pas trop quelles thématiques allaient intéresser les jeunes », confie la responsable de projet. Aujourd’hui, quatre sujets sont à disposition des enseignants : Énergie, Paysage, Hirondelles et Fruit du Verger. Si ces cours extrascolaires représentent une charge de travail considérable pour les enseignants, l’intérêt et l’envie d’apprendre des élèves sont décuplés. « Les retours sont extrêmement positifs, il y avait un vrai besoin des enseignants de donner du sens et de faire des rencontres de terrain », affirme Aline Brüngger. Du côté des apprenants, le constat est identique. « J’ai des élèves qui se rappellent avoir planté un arbre dans leurs cours d’école, ça fait du bien de voir qu’ils s’en souviennent », sourit-elle.