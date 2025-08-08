« Dodo », l’un des cofondateurs de la Case à Chocs est décédé

Une personnalité de la scène culturelle neuchâteloise s’en est allée. Sur ses réseaux sociaux, la Case à Chocs rend hommage à « Dodo », cofondateur et initiateur de la salle de concert et pilier de la vie nocturne alternative à Neuchâtel. Christian Addor, de son vrai nom, est décédé à l’aube de ses 68 ans. Il a été très actif dans le domaine musical et artistique neuchâtelois. « Dodo » s’est d’abord illustré en tant que musicien dans le groupe Débile Menthol, de 1979 à 1985.

En 1991, il a cofondé avec d’autres musiciens la Case à Choc pour avoir une salle et des lieux de répétitions. L'artiste en a été le programmateur jusqu’en 1997. Il a présenté en 2022 au Centre d’art Neuchâtel (CAN), une publication centrée sur son travail de plasticien.

Yves Lehmann, programmateur de la Case à Choc rend hommage à celui qu’il décrit comme l’un des acteurs, initiateurs de la salle de concerts mais aussi de toute la culture alternative neuchâteloise. « Il ne s’est jamais arrêté durant toute sa vie d’évoluer. Toujours prêt à discuter, parler avec les gens des choses qu’il aimait. » Dodo était aussi un insatiable collectionneur d’histoires, d’anecdotes, d’objets, de flyers et de t-shirts. /sma