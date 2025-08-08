« Dodo », l’un des cofondateurs de la Case à Chocs est décédé

La salle de concert neuchâteloise a relayé l’information ce jeudi sur ses réseaux sociaux sous ...
« Dodo », l’un des cofondateurs de la Case à Chocs est décédé

La salle de concert neuchâteloise a relayé l’information ce jeudi sur ses réseaux sociaux sous forme d’hommage. Christian Addor, de son vrai nom, était une personnalité de la scène culturelle neuchâteloise.

Cofondateur de la Case à Chocs, Christian Addor, alias « Dodo », est décédé à 67 ans. (Photo d'archives : Case à Chocs) Cofondateur de la Case à Chocs, Christian Addor, alias « Dodo », est décédé à 67 ans. (Photo d'archives : Case à Chocs)

Une personnalité de la scène culturelle neuchâteloise s’en est allée. Sur ses réseaux sociaux, la Case à Chocs rend hommage à « Dodo », cofondateur et initiateur de la salle de concert et pilier de la vie nocturne alternative à Neuchâtel. Christian Addor, de son vrai nom, est décédé à l’aube de ses 68 ans. Il a été très actif dans le domaine musical et artistique neuchâtelois. « Dodo » s’est d’abord illustré en tant que musicien dans le groupe Débile Menthol, de 1979 à 1985. 

En 1991, il a cofondé avec d’autres musiciens la Case à Choc pour avoir une salle et des lieux de répétitions. L'artiste en a été le programmateur jusqu’en 1997. Il a présenté en 2022 au Centre d’art Neuchâtel (CAN), une publication centrée sur son travail de plasticien.

Yves Lehmann, programmateur de la Case à Choc rend hommage à celui qu’il décrit comme l’un des acteurs, initiateurs de la salle de concerts mais aussi de toute la culture alternative neuchâteloise. « Il ne s’est jamais arrêté durant toute sa vie d’évoluer. Toujours prêt à discuter, parler avec les gens des choses qu’il aimait. » Dodo était aussi un insatiable collectionneur d’histoires, d’anecdotes, d’objets, de flyers et de t-shirts. /sma

Yves Lehmann : « C’est quelqu’un qui va manquer à toutes les personnes qui l’ont connu. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les aoûtats, une minuscule larve rouge bête noire de l’été

Les aoûtats, une minuscule larve rouge bête noire de l’été

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 15:45

La canicule s’apprête à toucher Neuchâtel

La canicule s’apprête à toucher Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 15:20

Incendie à la déchetterie de Chézard-St-Martin

Incendie à la déchetterie de Chézard-St-Martin

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 11:14

Le triton crêté redécouvert dans la Grande Cariçaie

Le triton crêté redécouvert dans la Grande Cariçaie

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 10:48

Articles les plus lus

On a visité le chantier d’entretien annuel des tunnels sous La Vue-des-Alpes

On a visité le chantier d’entretien annuel des tunnels sous La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 07.08.2025 - 18:01

Le triton crêté redécouvert dans la Grande Cariçaie

Le triton crêté redécouvert dans la Grande Cariçaie

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 10:48

Incendie à la déchetterie de Chézard-St-Martin

Incendie à la déchetterie de Chézard-St-Martin

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 11:14

La canicule s’apprête à toucher Neuchâtel

La canicule s’apprête à toucher Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 15:20