« Dodo », l’un des cofondateurs de la Case à Chocs est décédé

La salle de concert neuchâteloise a relayé l’information ce jeudi sur ses réseaux sociaux sous forme d’hommage. Christian Addor, de son vrai nom, était une personnalité de la scène culturelle neuchâteloise.
Une personnalité de la scène culturelle neuchâteloise s’en est allée. Sur ses réseaux sociaux, la Case à Chocs rend hommage à « Dodo », cofondateur et initiateur de la salle de concert et pilier de la vie nocturne alternative à Neuchâtel. Christian Addor, de son vrai nom, est décédé à l’aube de ses 68 ans. Il a été très actif dans le domaine musical et artistique neuchâtelois. « Dodo » s’est d’abord illustré en tant que musicien dans le groupe Débile Menthol, de 1979 à 1985.
En 1991, il a cofondé avec d’autres musiciens la Case à Choc pour avoir une salle et des lieux de répétitions. L'artiste en a été le programmateur jusqu’en 1997. Il a présenté en 2022 au Centre d’art Neuchâtel (CAN), une publication centrée sur son travail de plasticien.
Yves Lehmann, programmateur de la Case à Choc rend hommage à celui qu’il décrit comme l’un des acteurs, initiateurs de la salle de concerts mais aussi de toute la culture alternative neuchâteloise. « Il ne s’est jamais arrêté durant toute sa vie d’évoluer. Toujours prêt à discuter, parler avec les gens des choses qu’il aimait. » Dodo était aussi un insatiable collectionneur d’histoires, d’anecdotes, d’objets, de flyers et de t-shirts. /sma