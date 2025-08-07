On a visité le chantier d’entretien annuel des tunnels sous La Vue-des-Alpes

Ce tronçon d’autoroute rouvre ce vendredi après-midi après trois semaines de travaux d’entretien ...
On a visité le chantier d’entretien annuel des tunnels sous La Vue-des-Alpes

Ce tronçon d’autoroute rouvre ce vendredi après-midi après trois semaines de travaux d’entretien annuel. Une fermeture traditionnelle qui fait figure d’exception en Suisse romande. Notre reportage.

Le tunnel de La Vue-des-Alpes, la veille de sa réouverture au trafic routier. Le tunnel de La Vue-des-Alpes, la veille de sa réouverture au trafic routier.

Les tunnels sous La Vue-des-Alpes rouvrent au trafic routier ce vendredi à 16h après trois semaines de travaux d’entretien. Éclairage, électromécanique, détection incendie, assainissement des portails d’entrée, nettoyages et autres… tout y est passé ! Ce chantier annuel est nécessaire pour assurer la sécurité du trafic. La mission numéro un était de terminer le renforcement du plafond de la galerie de circulation (ou dalle intermédiaire). Des travaux commencés à l’été 2022 et achevés cet été. RTN a pu visiter le chantier en compagnie de José Loureiro, technicien de l'entreprise de génie civil JVH, et Alexandra Popescu, porte-parole de l’Office fédéral des routes (Ofrou).

« On [a mis] des espèces de barres en métal qui viennent soutenir ce plafond. On peut compter environ 4'300 tirants [d’ancrage], une moyenne de 1'000 tirants posés chaque année », détaille Alexandra Popescu. Ces barres sont ancrées à la voûte supérieure du tunnel et permettent à la dalle intermédiaire d’être « autoportée » et donc plus résistante en cas d’incendie, par exemple. 

Notre reportage

Ecouter le son

La fermeture prolongée d’un bout d’autoroute est une exception en Suisse romande, selon l’OFROU. Elle est possible parce que l’employeur numéro un des Neuchâtelois, l’horlogerie, est largement en vacances à cette période. L’Office fédéral des routes n’y voit que des avantages, y compris pour le confort des automobilistes, n’en déplaise à ceux qui doivent emprunter le col de La Vue-des-Alpes pendant trois semaines. /vco


Actualisé le

 

