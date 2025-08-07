On a visité le chantier d’entretien annuel des tunnels sous La Vue-des-Alpes

Les tunnels sous La Vue-des-Alpes rouvrent au trafic routier ce vendredi à 16h après trois semaines de travaux d’entretien. Éclairage, électromécanique, détection incendie, assainissement des portails d’entrée, nettoyages et autres… tout y est passé ! Ce chantier annuel est nécessaire pour assurer la sécurité du trafic. La mission numéro un était de terminer le renforcement du plafond de la galerie de circulation (ou dalle intermédiaire). Des travaux commencés à l’été 2022 et achevés cet été. RTN a pu visiter le chantier en compagnie de José Loureiro, technicien de l'entreprise de génie civil JVH, et Alexandra Popescu, porte-parole de l’Office fédéral des routes (Ofrou).

« On [a mis] des espèces de barres en métal qui viennent soutenir ce plafond. On peut compter environ 4'300 tirants [d’ancrage], une moyenne de 1'000 tirants posés chaque année », détaille Alexandra Popescu. Ces barres sont ancrées à la voûte supérieure du tunnel et permettent à la dalle intermédiaire d’être « autoportée » et donc plus résistante en cas d’incendie, par exemple.

