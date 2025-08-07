Le taux de chômage est en hausse à Neuchâtel en juillet

Le taux de chômage a augmenté de 0,2 point pour s’élever à 4,5% au mois de juillet à Neuchâtel, informe le communiqué de la chancellerie d’État ce jeudi. Le canton compte à présent 4058 chômeurs, 125 de plus qu’au mois de juin. En parallèle, 187 nouvelles personnes viennent s’ajouter au nombre de demandeurs d’emploi, qui s’élève à présent à 6319 au total.

En période estivale, la hausse du chômage est habituellement plus importante chez les jeunes. Cette année en juillet, toutes les tranches d’âge ont été touchées. On compte par exemple 99 chômeurs de plus chez les 25 à 49 ans et 21 personnes supplémentaires chez les plus de 50 ans, par rapport au mois de juin.

L’analyse par secteur économique met en lumière des augmentations du nombre de chômeurs pourla fabrication d’équipements et de machines, les autres activités manufacturières, l’enseignement, les activités pour la santé humaine, l’action sociale sans hébergement et les activités spécialisées scientifiques et techniques. En revanche, une baisse est observée pour la construction et le commerce de gros et réparation d’autos et motos. /comm-awa