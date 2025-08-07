Droits de douane : Neuchâtel mise dans un premier temps sur les RHT

Neuchâtel est l’un des cantons suisses les plus impactés par les droits de douane. Depuis ce jeudi matin 6h, les exportations suisses aux États-Unis sont taxées à 39%. C’est un coup dur pour l’économie helvétique : environ 60% des biens exportés aux USA sont concernés. L’entrée en vigueur de ces droits de douane fait très mal dans le canton de Neuchâtel, dont 37% des exportations concernent le marché américain. Le Département de l’économie espère toujours que le Conseil fédéral trouve un meilleur accord avec les États-Unis, mais il ne va pas attendre pour prendre des mesures. Certaines d’entre elles, comme l’extension des RHT à deux ans, ne sont pas de son ressort, mais de celui de Berne. Florence Nater, conseillère d’Etat en charge de l’économie, admet que les RHT ne vont pas tout résoudre, mais elles vont permettre de limiter la casse dans un premier temps.