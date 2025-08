« Avec des droits de douane à 39%, l’Arc jurassien va particulièrement souffrir »

Autre annonce qui ne manque pas de faire trembler, celle faite mardi par Donald Trump de taxer jusqu’à 250% les produits pharmaceutiques entrant aux États-Unis. Le président américain veut que les médicaments soient fabriqués dans son pays. Dans le canton de Neuchâtel par exemple, l’entreprise pharmaceutique Bristol Myers Squibb occupe un site à Boudry. Une société qui réalise d’importants bénéfices et qualifiée « de poule aux œufs d’or » pour les finances communales boudrysanes. Avec des droits de douane de 250%, quel intérêt de rester dans la région ? « Pour chacune des activités, il va falloir prendre des décisions et avoir une vision à moyen et long terme. Mais pour une entreprise pharmaceutique, c’est, je pense, relativement facile de se délocaliser. On pourrait avoir des effets assez rapides effectivement si l’essentiel de son marché est aux États-Unis », répond Olivier Crevoisier.

Karin Keller-Sutter sera reçue par le secrétaire d'État américain Marco Rubio mercredi après-midi à Washington. Aucun rendez-vous n'est en revanche prévu pour l'instant avec le président Donald Trump. La présidente de la Confédération accompagnée du ministre de l’Économie Guy Parmelin espèrent trouver un accord et renégocier à la baisse ces droits de douane. /jpp