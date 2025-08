Vestiges inattendus sous Cornaux

Découvrir, c’est mieux comprendre. Entre le 2 mai et le 30 juin, des vestiges d’un ancien village ont été mis au jour à Cornaux, comme l’ont révélé nos confrères du Bulcom dans leur édition du 18 juillet 2025. Sur le site du projet immobilier du Clos, ossements d’animaux, céramiques et restes de façades ont été retrouvés. Les recherches ont été menées lors de la mise à l’enquête publique, afin de retarder le moins possible les travaux. Mais c'est en 2022 lors de travaux pour l'installation du chauffage à distance que les premières découvertes ont été faites. Depuis Julien Spielmann, archéologue chargé de projets à l’Office de l'archéologie cantonale (OAC) et son équipe sont aux aguets. Dès que les travaux sur le site du Clos ont été annoncés, l'OAC a manifesté son intérêt pour fouiller les sous-sols. Julien Spielmann a supervisé l’ensemble des fouilles et selon lui, la bonne collaboration avec l’entreprise de gros œuvre Marti Arc Jura a permis de préserver et de récupérer ces reliques du passé.