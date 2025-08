Après la fête, la voirie est à l'œuvre

À l’occasion du premier août, quelques changements sont à noter au niveau de la logistique : « On a mis en place une balayeuse supplémentaire avec deux personnes », explique Steven Jeanmaire, chef de secteur adjoint à l’office de la voirie, secteur déchets et transport. Cette année, le 1er août est tombé un vendredi. En conséquence, davantage de moyens ont dû être mis en place par rapport à un week-end normal : « On a également trois véhicules de plus qui tournent », ajoute Steven Jeanmaire.