Droits de douane américains : « C’est un choc ! »

C’est un choc pour les entreprises et l’économie suisse : Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi imposer des droits de douane supplémentaires de 39% à notre pays… alors qu’il parlait de 31% au mois d’avril. Les partis politiques du pays sont divisés sur les solutions à apporter, entre renforcement de la compétitivité de la Suisse ou collaboration encore plus étroite avec l'Union européenne.

39%, un taux qui surprend beaucoup Florian Nemeti. « On ne nous avait pas préparé à ça, car Conseil fédéral était optimiste ces derniers jours », déplore le président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI). Même constat pour le chef du Service de l’économie du Canton de Neuchâtel. Matthieu Aubert qui relève que cette annonce intervient alors que les signaux étaient plutôt positifs au terme des négociations entre la Confédération et les Etats-Unis.

Reste que le Conseil fédéral a encore jusqu’au 7 août et l’entrée en vigueur de ces mesures pour tenter de renégocier. S’ouvre donc une nouvelle période d’incertitude pour les entreprises suisses et neuchâteloises, explique Matthieu Aubert. « Ce que l’on sait de plus depuis le mois d’avril, c’est que la situation européenne qui a été formalisée avec l’accord qui prévoit une taxation à 15% », relève-t-il. Cela signifie pour les entreprises suisses, et neuchâteloises en particulier que « face à des concurrents européens, le surcoût est nettement plus conséquent avec ces 39%. »