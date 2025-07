Violences domestiques : Neuchâtel veut une meilleure prise en charge

Au premier semestre 2025, la Suisse recensait 18 femmes tuées par un homme, soit presque autant que pour l’ensemble de l’année 2024. Face à ce constat, Confédération, cantons et communes ont pris des mesures urgentes. Afin de renforcer la prise en charge institutionnelle des victimes et des responsables de violence dès les premiers signaux d’alerte, le comité responsable de la Convention d’Istanbul contre la violence à l’égard des femmes a décidé d’instaurer trois mesures à réaliser sans attendre : mettre en place des solutions régionales pour combler les lacunes en matière de places dans les refuges et maisons d’accueil, renforcer la prévention de la violence lors des phases de séparation par la formation des professionnels et la mise en place d’approches standardisées, et enfin instaurer une analyse interinstitutionnelle systématique des cas de féminicides.

Dans le canton de Neuchâtel, un certain nombre de choses est déjà en place pour répondre à ces mesures. Il y a notamment le centre de médecine des violences qui a ouvert ses portes en novembre dernier.

Le Service d’aide aux victimes d’infractions (SAVI) est là pour apporter son aide. Il propose écoute et soutien, information et accompagnement dans les démarches administratives et juridiques, hébergement d’urgence, aide matérielle et orientation vers des services spécialisés.

Laurence Boegli estime qu’un effort pourrait encore être fait dans le canton de Neuchâtel concernant l’accueil des enfants victimes de violences. Cette population a des besoins différents des adultes. « Il faut avoir un langage adapté à leur âge. Il faut avoir une compréhension adaptée à leurs émotions. »