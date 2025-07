Remonter le fil du temps en pleine forêt neuchâteloise

Le site est accessible librement et gratuitement tout l’été. Des installations supplémentaires, comme des aires de jeux et de pique-nique, sont encore attendues pour le courant de cette année et en 2026. La rénovation du sentier s’inscrit dans la motion acceptée en mai dernier par le Conseil Général. Le texte demandait de renforcer l’attractivité touristique de Chaumont tout en respectant et en misant sur les transports publics. Sur les 300'000 francs alloués par le Conseil communal de la Ville, entre 200'000 et 250'000 francs ont déjà été engagés pour concrétiser les différents aménagements. /ifr