Sportifs et batraciens cohabitent mieux au Bois-du-Couvent

En plus d’être un endroit prisé par les amoureux de la nature et les sportifs pour sa piste Vita, le Bois du Couvent à La Chaux-de-Fonds est un lieu d’importance nationale pour les batraciens. Depuis mi-juin, grenouilles et autres tritons bénéficient sur ce site de deux nouveaux étangs. Ils ont été construits par l’Office fédéral des routes. Des travaux compensatoires en lien avec le chantier de contournement du Locle.

Pour pouvoir installer ces deux plans d’eau, il a fallu revoir le tracé de la piste Vita. La partie sud du site a été affectée pour la faune aquatique. C’est donc au nord, en direction de la ville, qu’un nouveau tronçon a été aménagé. La piste Vista mesure aujourd’hui 1720 mètres pour un dénivelé positif de 55 mètres. L’emplacement des postes dédiés aux exercices physiques a été repensé et certains ont été complètement reconstruits.

Les sportifs, qui avaient été privés de terrain de jeu le temps des travaux durant deux mois, ont repris possession des lieux. Le calendrier a été parfaitement respecté, se réjouit le chef du service des sports de La Chaux-de-Fonds, Michel Villarejo. C’était d’autant plus important qu’une partie des joutes sportives des écoles s’est tenue à la piste Vita.

À l’occasion de la réouverture du site, le 19 juin dernier, la Ville a profité pour rappeler aux propriétaires de chien que, dans cette zone, ils doivent tenir leur compagnon en laisse. /cwi