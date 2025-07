Un véhicule en panne perturbe le trafic dans les gorges du Seyon

Un véhicule en panne a semé la pagaille dans les gorges du Seyon et au-delà mardi en début d'après-midi. Les automobilistes qui circulaient en direction de La Chaux-de-Fonds étaient contraints de sortir à Vauseyon et d’importants embouteillages se sont formés dans le secteur et jusque dans les tunnels sous la Ville de Neuchâtel. La Police neuchâteloise a rouvert le tronçon un peu avant 15 heures.





Fermeture nocturne dans les deux sens

Par ailleurs, les gorges du Seyon seront complètement fermées à la circulation dans la nuit de jeudi à vendredi, tant à la montée qu’à la descente. Dès 22h et jusqu’à 5h du matin, les automobilistes devront emprunter la déviation en place par Pierre-à-Bot et Valangin. /sbm-lgn