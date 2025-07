Plusieurs kilos de cocaïne saisis au Col-des-Roches

Importante saisie de cocaïne en mai dans les Montagnes neuchâteloises. L’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières communique ce mardi avoir découvert 5,5 kilos de cocaïne lors du contrôle d’un véhicule qui traversait la frontière au Col-des-Roches. Les deux occupants de la voiture immatriculée en Espagne, un homme de 37 ans et une femme de 57 ans, ont été arrêtés. La drogue et les deux individus ont été remis à la Police neuchâteloise. Le Ministère public a ouvert une enquête et les deux suspects sont en détention provisoire. L’enquête étant en cours, l’Office des douanes précise qu’aucune autre information ne sera communiquée à ce stade. /comm-sma