La roulotte de la discorde à Chaumont

Une nouvelle offre de restauration sème la zizanie à Chaumont. Fannie Burkhardt, propriétaire de « La Remorque », propose depuis fin juin des crêpes, des glaces et des boissons. Son foodtruck est installé près de la station du funiculaire qui relie Chaumont à La Coudre, sur un terrain appartenant à la compagnie de transports publics neuchâtelois TransN. Fannie Burkhardt dit avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès de TransN et du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), ainsi qu’un préavis favorable de la Ville de Neuchâtel avant de se lancer.

Le hic, c’est que cette parcelle ne permet pas l’installation de ce genre de commerce. Dans le registre foncier apparaît en effet une mention interdisant « la construction d’hôtels, restaurants, cafés, crèmeries, commerces ou autres établissements semblables ». Cette clause est inscrite sur de nombreuses parcelles du centre de Chaumont, autour du Petit Hôtel, et remonterait à 1906, selon Aline Odot, porte-parole de TransN, soit avant même la mise en service du funiculaire. L’histoire de cette clause s’est perdue, selon elle.