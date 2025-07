Euro féminin: un engouement mitigé pour les bars neuchâtelois

La fête du football féminin bat son plein dans les stades helvétiques. Si le canton de Neuchâtel n’accueille aucune rencontre de l’Euro, la plupart des bars sportifs de la région diffusent l’événement sur leurs écrans. Si l’affluence dans les stades bat des records, dans les bars l’engouement est plus modéré. « C’est vrai que c’est un peu timide selon les matches », confie Yannick Zaugg, gérant de La Mort Subite à la Chaux-de-Fonds. Toutefois, c’est une toute autre histoire lorsque la Nati est à l'œuvre. « Quand la Suisse joue, il y a tout le temps plein de monde, on sent un vrai engouement et il y a une vraie ambiance », sourit le tenancier, qui a même installé une tente devant son bar pour l’occasion.