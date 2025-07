Le goéland a atteint un pic sur les rives du lac de Neuchâtel

Les rives du lac de Neuchâtel abritent la plus grande population de goélands de Suisse. L’oiseau est arrivé dans la région dans les années soixante, en provenance du bassin méditerranéen. L’espèce étant protégée en Suisse, sa population ne cesse d’augmenter, notamment aux alentours des cours d’eau et des lacs. David Borioli, garde-faune ranger, relève que près de mille couples nicheurs sont installés aux alentours du lac de Neuchâtel. Et ils peuvent avoir deux à trois oisillons par nichées, soit une forte croissance et très peu de prédateurs naturels. Le territoire devient trop petit, raison pour laquelle il n’est plus rare d’apercevoir des goélands dans les Montagnes neuchâteloises, au col de La Tourne ou dans la Vallée de La Brévine et celle des Ponts.





Trois mesures pour limiter la prolifération des goélands

Le goéland affectionne les zones urbaines avec ses toits plats. Sa prolifération n’est pas sans conséquences sur les autres espèces, explique David Borioli. « Le goéland est en concurrence avec d’autres espèces comme les mouettes ou les sternes. C’est l’une des raisons pour lesquelles on observe une diminution de ces populations. »