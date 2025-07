Du renouveau au Musée de la vigne et du vin à Boudry

Un nouvel outil de travail à empoigner et pas des moindres. Depuis le début de l’année, Simon Vouga a repris les rênes du Musée de la vigne et du vin à Boudry ; un poste à 50%. Le nouveau conservateur a succédé à Patrice Allanfranchini qui aura œuvré durant plus de 40 ans au sein de l’institution. Tous deux ont travaillé en binôme entre septembre et la fin de l’année passée pour assurer la transition.

Simon Vouga baigne dans le monde viticole depuis son enfance, lui qui est fils de vignerons installés à Cortaillod. Cet historien de formation a été engagé pour valoriser les collections du musée fondé en 1957 dans un château qui remonte quant à lui au XIIIe siècle.