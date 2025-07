Le retrait de l’Ukraine du traité d’Ottawa inquiète la Fondation Digger

Une ambivalence avec le projet de l’entité de déminage, qui s’est alliée aux écoles de Bienne et de Jura bernois pour lever des fonds afin d'envoyer une machine en Ukraine. « C’est peut-être tout l’enjeu de la démarche: ce sont les jeunes qui montrent l’exemple », explique Frédéric Guerne. Montrant un certain optimisme, il ajoute: « Il y a quelques fous qui dirigent certains pays du monde, c’est aux jeunes maintenant de montrer qu’ils sont plus intelligents et surtout plus courageux. C’est eux qui voient l’avenir, sûrement mieux que ceux qui nous dirigent. »