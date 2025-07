Le tunnel de La Clusette fermé près d’un mois

La circulation ne sera plus possible via le tunnel de La Clusette pendant près d’un mois. Dans le cadre de l’assainissement en cours du tunnel sur la H10, une fermeture complète du trafic est prévue du 7 juillet à 8h au 31 juillet à 16h. Une mesure temporaire « indispensable » pour effectuer les interventions nécessaires, indiquent les autorités neuchâteloises par communiqué. Un itinéraire de déviation par La Tourne sera mis en place du Bas de Rosières à Rochefort et inversement. Les automobilistes qui souhaitent s’aventurer hors du Val-de-Travers devront faire preuve de patience. La route entre Sainte-Croix et Yverdon est elle aussi fermée sur cette période avec une déviation par Mauborget.

Débuté à l’été 2024, le chantier vise à moderniser le tunnel et à le mettre aux normes actuelles de sécurité. Les travaux incluent la captation des eaux infiltrées depuis le massif rocheux, la réfection complète de la voûte, de la chaussée et des banquettes, ainsi que l’installation de nouveaux équipements de surveillance et de gestion.





Deuxième phase lancée en août

La première phase, concentrée sur la voie lente montante, touche à sa fin. Elle a notamment permis la création de systèmes de collecte et d’évacuation des eaux, le remplacement des canalisations et la rénovation de la banquette. Un système de balisage lumineux a également été installé.

La deuxième phase d’assainissement, du côté nord de l’ouvrage, sera lancée le 4 août 2025. La circulation sera maintenue en régime bidirectionnel dans le tunnel. Les travaux doivent durer jusqu’à l’été 2026. /comm-gtr