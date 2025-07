Des conseillers communaux à 60% à Boudry

Boudry opte pour une plus grande professionnalisation de son exécutif. Lundi soir, le Conseil général a accepté d’augmenter le taux d’activité des membres du Conseil communal à 60% et 70% pour la présidente ou le président. Il est actuellement de 40%. La réforme a été adoptée par 26 voix pour, 5 contre, 9 abstentions et une personne qui s’est récusée.

Dans son rapport, l’exécutif communal constatait que la charge de travail réelle dépassait largement le taux prévu, avec une moyenne supérieure à 30 heures par semaine. En l’état, la fonction était difficilement conciliable avec une autre activité professionnelle et jugée insuffisante « pour une gestion efficace des services communaux ». Boudry, qui était passée non sans mal à un taux d’activité de 40% pour son Conseil communal en 2022, était par ailleurs la seule commune dont les autorités fonctionnaient avec un taux aussi bas. Selon le rapport, cette modification entraîne une augmentation de la charge salariale annuelle de plus de 205'000 francs. La nouvelle organisation prend effet ce mardi. /jhi