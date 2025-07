Actualisation des mesures en faveur de la végétalisation à La Chaux-de-Fonds

Nouvelles et anciennes mesures en faveur de la biodiversité à La Chaux-de-Fonds. La Ville a annoncé ce mardi avoir ajusté ses aides financières consacrées à la revégétalisation à la suite des dégâts causés par la tempête qui s’est déroulée le 24 juillet 2023 ainsi qu’à la biodiversité urbaine dans le contexte de la transition écologique.

Une nouvelle subvention à hauteur de 50% pour la suppression des haies de thuyas ainsi que d’autres plantes invasives, qui acidifient les sols et ne permettent pas d’abriter et nourrir la faune locale, et leur remplacement par des haies soutenant la biodiversité a été établie pour quatre ans. D’autre part, les services communaux prendront contact incessamment sous peu avec les propriétaires actuels de haies nocives pour l’environnement qui empiètent trop sur la voie publique, afin de les accompagner dans cette transition. Les autres propriétaires peuvent adresser une demande de soutien au service de l'urbanisme des mobilités et de l'environnement ainsi qu'au service des espaces publics.

L’aide liée à l’urgence post-catastrophe faisant suite à la tempête remboursant jusqu’à 80% des coûts de replantation est quant à elle prolongée jusqu’en 2027.

Finalement, l’aide à hauteur de 50% pour soutenir la plantation des nouveaux arbres et encourager la végétalisation urbaine durable est pérennisée, notamment dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur. /comm-awa