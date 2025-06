Une alternative pour la Poste de La Brévine

Une alternative pour le bureau de poste de La Brévine. Le géant jaune a annoncé dans un communiqué ce lundi la fermeture de la filiale, effective au 21 juillet 2025. En lieu et place, un service à domicile assurera les services de la Poste tels que le règlement des factures, l’achat de timbres et l’envoi de lettres et de colis. La boîte aux lettres et les cases postales resteront en place. Des informations sur le fonctionnement du service à domicile seront communiquées aux utilisateurs par le personnel de la filiale de La Brévine entre le 16 et le 18 juillet. /comm-awa