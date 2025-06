De la poésie dans tous ses états

Au moment d’évoquer la programmation de la 23e édition de son festival et de faire part de son coup de cœur, Vincent Held ne souhaite pas forcément mettre en avant un spectacle plutôt qu’un autre : « Le choix est difficile. Mais c’est vrai que j’aime beaucoup Laurence Vielle ou la Mòssa ». La première est une comédienne et auteure belge, « qui aimer dire les mots », elle sera accompagnée sur scène par un percussionniste et un clarinettiste. Quant à la Mòssa, c’est un groupe de voix féminines et de percussions.

Poésie en arrosoir propose en principe chaque année une création originale : « On a confié cette création – les Lettres révolutionnaires - à une compagnie de Lausanne. J’ai assisté à une première représentation. J’ai été bouleversé par la force des textes, la puissance de la musique, les chorégraphies. J’étais en larmes à la fin. C'est aussi un coup de cœur. »