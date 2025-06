Rassemblement de vieux tracteurs à La Brévine

Ils viennent de toute la Suisse, mais aussi de France. Des passionnés de vieux tracteurs ont mis le cap ce week-end sur la 11e édition de la Traco-Mania de la Brévine. Elle est organisée par l’Amicale de vieilles machines du haut du canton. Le public peut admirer jusqu’à dimanche près de 450 machines. Leurs propriétaires, qui exposent parfois plusieurs véhicules, viennent pour certains en tracteurs, même s’ils habitent à l’autre bout de la Suisse, comme l’explique Patrick Zbinden, président de l’amicale. « On a des Tessinois qui sont là, on a des Bernois, des Français (…) et il y en a pas mal qui viennent en tracteur. Ils partent deux jours avant. Ça leur fait une petite sortie. »