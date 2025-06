Le Landeron finaliste pour devenir le « Village suisse de l’année 2025 »

Le Landeron pourrait décrocher une reconnaissance nationale. La commune neuchâteloise figure parmi les six finalistes du concours « Village suisse de l’année 2025 », organisé par le magazine Schweizer Illustrierte et L’illustré. Les citoyens peuvent voter dès ce jeudi 27 juillet et jusqu’au 27 juillet sur le site officiel du concours.

Située entre vignobles et lac, la commune est membre de l’Association des plus beaux villages de Suisse depuis 2016. Elle met en avant la richesse de son patrimoine et l’implication de ses habitants comme des atouts majeurs pour cette sélection. Ce titre serait « une immense considération pour notre commune », soulignent la Commune du Landeron, qui célèbre en parallèle les 700 ans de son vieux bourg avec de nombreuses animations. /comm-awa